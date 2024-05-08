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Британия выделила средства для украинской энергетики: на что направят

Среда 08 мая 2024 20:08
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Британия выделила средства для украинской энергетики: на что направят Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия направит дополнительные 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, британские средства уже в ближайшее время поступят на счет Фонда.

Деньги направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления защиты и обеспечения резервного питания, в том числе на генераторы.

"Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей до следующего отопительного сезона", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Как уточнили в Минэнерго, до этого Британия передала Фонду 50 млн евро. Общая сумма вкладов составляет более 433 млн евро.

Удары по энергетической инфраструктуре

Напомним, российские оккупанты сегодня, 8 мая, нанесли очередной массированный удар по Украине с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов.

Главной целью врага были объекты энергетической инфраструктуры. Как рассказали в ДТЭК, всего повреждено три украинских ТЭС.

Энергетические объекты были атакованы в шести украинских областях.

Всего для атаки враг задействовал 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

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