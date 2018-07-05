Отравление возле Солсбери: полиция обнаружила "Новичок"

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

Пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери,были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявила полиция Великобритании, информирует The Guardian.

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс были найдены в бессознательном состоянии.

Старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу объявил, что ученые-эксперты в области химической войны в всемирно известной лаборатории Портон-Вью установили, что пострадавшие отравились веществом "Новичок".

Басу сказал, что сначала исследователи и ученые не знали, как британская пара была подвергнута воздействию нервного агента. Парамедиков сначала вызвали в дом на Магглтон-роуд , через пять часов фельдшеры, где которые были в доме, заболели.

"После детального анализа образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвержены воздействию нервного агента "Новичок", который был идентифицирован как тот же нервный агент, который заразил Юлию и Сергея Скрипаля", - сообщил комиссар.

Отметим, ранее в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери.Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.