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Интервью

Отравление возле Солсбери: полиция обнаружила "Новичок"

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 01:43
Фото: пострадавшие Чарли Роули и Дон Стерджес (telegraph.co.uk)
Фото: пострадавшие Чарли Роули и Дон Стерджес (telegraph.co.uk)

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

Пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери,были отравлены нервно-паралитическим  веществом  "Новичок". Об этом заявила полиция Великобритании, информирует  The Guardian.

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс были найдены в бессознательном состоянии.

Старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу объявил, что ученые-эксперты в области химической войны в всемирно известной лаборатории Портон-Вью установили, что пострадавшие отравились веществом "Новичок".

Басу сказал, что сначала исследователи и ученые не знали, как британская пара была подвергнута воздействию нервного агента. Парамедиков сначала вызвали в дом на Магглтон-роуд , через пять часов фельдшеры, где которые были в доме, заболели.

"После детального анализа образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвержены воздействию нервного агента "Новичок", который был идентифицирован как тот же нервный агент, который заразил Юлию и Сергея Скрипаля", - сообщил комиссар.

Отметим, ранее в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Напомним, в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери.Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.

Стали известны имена двоих человек, отравившихся возле Солсбери Омбудсмен открыла дело из-за массового отравления детей в лагере "Славутич"
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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