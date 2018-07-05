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Інтерв'ю

Британія може вести санкції проти Росії після нового отруєння біля Солсбері

НовиниПолітика    05.07.2018 - 17:23
Фото: Саджид Джавід (з відкритих джерел)
Фото: Саджид Джавід (з відкритих джерел)

Якщо причетність РФ до нового отруєння в Ейсмбері буде доведена, може бути викликаний посол РФ у Британії для розмови

У разі доведення вини Російської Федерації (РФ) в причетності до нового отруєння біля Солсбері, Велика Британія готова ввести санкції проти Росії. Про це під час виступу в британському парламенті в четвер, 5 липня, заявив глава міністерства внутрішніх справ (МВС) країни Саджид Джавід.

За словами Джавіда, санкції можуть бути розширені, якщо буде доведена причетність Росії до отруєння. Глава МВС підтвердив, що в даний час основною гіпотезою розслідування інциденту у Еймсбері залишається зв'язок цього отруєння з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаль.

"Якщо буде доведено, що російський уряд відповідально і за це, то ми, звичайно, розглянемо дії, які можемо зробити", - сказав Джавід.

Також, якщо причетність РФ до нового отруєння буде доведена, може бути викликаний посол РФ у Великобританії для розмови.

Нагадаємо, про новий інцидент з отруєнням біля Солсбері стало відомо 4 липня 2018 року. Незабаром стало відомо, що постраждали в результаті отруєння у Великобританії, в місті Еймсбері, отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Тим же, що і було зазначено у розслідуванні отруєння Скрипаля.

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Теги публікації: Великобритания, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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