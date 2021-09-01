Британия ведет переговоры с талибами об эвакуации оставшихся в Афганистане граждан

Великобритания ведет переговоры с "Талибаном", чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для ряда британских граждан и афганцев, которые остаются в стране. Переговоры, в которых участвуют официальные лица Великобритании и представители талибов, проходят в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Министр обороны Британии сообщил членам парламента, что в Афганистане остаются от 150 до 250 человек, имеющих право на переселение, а также их семьи.

"Специальный представитель премьер-министра по вопросам афганского переходного периода сэр Саймон Гасс отправился в Доху и встречается с высокопоставленными представителями Талибана, чтобы подчеркнуть важность безопасного выезда из Афганистана для британских граждан и тех афганцев, которые работали с нами в течение последних 20 лет", - заявил пресс-секретарь правительства.