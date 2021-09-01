UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия ведет переговоры с талибами об эвакуации оставшихся в Афганистане граждан

Автор: Валерия Полищук

Великобритания ведет переговоры с "Талибаном", чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для ряда британских граждан и афганцев, которые остаются в стране. Переговоры, в которых участвуют официальные лица Великобритании и представители талибов, проходят в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр обороны Британии сообщил членам парламента, что в Афганистане остаются от 150 до 250 человек, имеющих право на переселение, а также их семьи.

"Специальный представитель премьер-министра по вопросам афганского переходного периода сэр Саймон Гасс отправился в Доху и встречается с высокопоставленными представителями Талибана, чтобы подчеркнуть важность безопасного выезда из Афганистана для британских граждан и тех афганцев, которые работали с нами в течение последних 20 лет", - заявил пресс-секретарь правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияАфганистан