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Британія веде переговори з талібами про евакуацію громадян, що залишилися в Афганістані

Автор: Валерія Поліщук

Великобританія веде переговори з "Талібаном", щоб забезпечити безпечний виїзд з Афганістану для ряду британських громадян і афганців, які залишаються в країні. Переговори, в яких беруть участь офіційні особи Великобританії і представники талібів, проходять в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міністр оборони Британії повідомив членам парламенту, що в Афганістані залишаються від 150 до 250 осіб, які мають право на переселення, а також їх сім'ї.

"Спеціальний представник прем'єр-міністра з питань афганського перехідного періоду сер Саймон Гасс відправився в Доху і зустрічається з високопоставленими представниками Талібану, щоб підкреслити важливість безпечного виїзду з Афганістану для британських громадян і тих афганців, які працювали з нами протягом останніх 20 років", - заявив прес-секретар уряду.

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ВеликобританіяАфганистан