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Британия установила штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов за нарушение самоизоляции

Автор: Максим Зайченко

Люди в Англии, которые нарушают самоизоляцию, могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 фунтов стерлингов. Новые правила вступят в силу с 28 сентября.

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Об этом сообщает BBC.

Согласно правилам, люди должны самоизолироваться, если у них положительный тест на коронавирус или обнаружен близкий контакт с больным.

Первоначально штрафы будут начинаться с 1000 фунтов стерлингов и увеличиваться до 10 000 фунтов стерлингов для тех, кто нарушает правила повторно и за "самые вопиющие нарушения". До этого советы по самоизоляции были только руководством.

Объявляя о новых правилах для Англии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что лучший способ бороться с вирусом - это следовать всем правилам.

"Таким образом никто не недооценивает, насколько это важно. Новые правила будут означать, что вы юридически обязаны сделать это, если у вас есть вирус или вас попросили сделать это. Люди, которые решат игнорировать правила, столкнутся со значительными штрафами", - отметил он.

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