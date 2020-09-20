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Британія встановила штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів за порушення самоізоляції

Автор: Максим Зайченко

Люди в Англії, які порушують самоізоляцію, можуть бути оштрафовані на суму до 10 000 фунтів стерлінгів. Нові правила вступлять в силу з 28 вересня.

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Про це повідомляє BBC.

Згідно з правилами, люди повинні самоізолюватися, якщо у них позитивний тест на коронавірус або виявлено близький контакт з хворим.

Спочатку штрафи будуть починатися з 1000 фунтів стерлінгів і збільшуватися до 10 000 фунтів стерлінгів для тих, хто порушує правила повторно і за "кричущі порушення". До цього поради по самоізоляції були тільки керівництвом.

Оголошуючи про нові правила для Англії, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що найкращий спосіб боротися з вірусом - це слідувати всім правилам.

"Таким чином ніхто не недооцінює, наскільки це важливо. Нові правила будуть означати, що ви юридично зобов'язані зробити це, якщо у вас є вірус чи вас попросили зробити це. Люди, які вирішать ігнорувати правила, зіткнуться зі значними штрафами", - зазначив він.

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