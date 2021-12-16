Британия устанавливает рекорды по случаям COVID. Премьер-лига отменяет матчи

В Великобритании за минувшие сутки, 15 декабря, подтвердили 88 376 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии, вызванный быстрым распространением штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и AFP .

Предыдущий антирекорд по заболеваемости был зафиксирован в Британии 14 декабря.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что в Великобритании был зарегистрирован 1 691 новый подтвержденный случай заболевания "Омикрон", в результате чего общее число заболевших достигло 11 708.

В то же время Премьер-лига объявила, что из-за вспышек коронавируса в "Лестере" и "Манчестер Юнайтед" будут отложены еще два матча. При этом в премьер-лиге подчеркнули, что намерены продолжать текущее расписание матчей, где это безопасно.