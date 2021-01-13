Британия усиливает наказание за нарушение карантинных ограничений

Полиция в Великобритании будет тщательнее следить за нарушением карантинных ограничений из-за коронавируса. Также нарушители столкнутся с денежным взысканием.

Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател, передает Sky News.

По ее словам, из-за стремительного роста случаев заражений коронавирусом полиция будет активизировать свои действия.

"Смысл моего сегодняшнего послания любому, кто отказывается поступать верно, предельно ясен: если вы не вносите свою лепту, соблюдение нормативных положений обеспечат наши самоотверженные офицеры полиции, которые рискуют жизнями", - сказала Пател.

Уточняется, что правоохранительные органы в Британии уже выписали 45 тысяч штрафов за невыполнение рекомендаций по соблюдению ограничительных мер. В частности, недавно сотрудники полиции прервали вечеринку на лодке. Организаторам вечеринки выписали штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее главный врач Великобритании Крис Витти заявил, что ближайшие недели могут стать самыми тяжелыми для здравоохранения страны. Это связано с увеличением количества больных COVID-19 в больницах.

Напомним, на днях Британия открыла еще семь центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Таким образом правительство хочет ускорить распространение прививок в стране.