Британія посилює покарання за порушення карантинних обмежень

Поліція у Великобританії буде ретельніше стежити за порушенням карантинних обмежень через коронавірус. Також порушники зіткнуться з грошовим стягненням.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател, передає Sky News.

За її словами, через стрімке зростання випадків заражень коронавірусом поліція буде активізувати свої дії.

"Сенс мого сьогоднішнього послання кожному, хто відмовляється вступати правильно, гранично ясний: якщо ви не вносите свою лепту, дотримання нормативних положень забезпечать наші самовіддані офіцери поліції, які ризикують життями", - сказала Пател.

Уточнюється, що правоохоронні органи в Британії вже виписали 45 тисяч штрафів за невиконання рекомендацій з дотримання обмежувальних заходів. Зокрема, нещодавно співробітники поліції перервали вечірку на човні. Організаторам вечірки виписали штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Раніше головний лікар Великобританії Кріс Вітті заявив, що найближчі тижні можуть стати найбільш важкими для охорони здоров'я країни. Це пов'язано зі збільшенням кількості хворих COVID-19 в лікарнях.

Нагадаємо, днями Британія відкрила ще сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином уряд хоче прискорити поширення щеплень в країні.