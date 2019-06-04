ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия усилит НАТО новейшим авианосцем

Новости » Общество    04.06.2019 - 19:28
Британия усилит НАТО новейшим авианосцем
Фото: Тереза Мей (BBC)

Мэй объявила, что Лондон направит флагман Военно-морских сил страны авианосец класса Queen Elizabeth в группировку альянса

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон направит будущий флагман Военно-морских сил страны авианосец класса Queen Elizabeth в формирующуюся в рамках Инициативы по обеспечению готовности НАТО группировку альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Отметим, что заявление Мэй прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Рада сообщить, что НАТО сможет скоро рассчитывать на помощь авианосца класса Queen Elizabeth и истребителей F-35, чтобы противостоять угрозам по всему миру", - заявила Мэй.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт в свою очередь заявила, что Соединенной Королевство готово реагировать на вызовы, которые могут возникнуть перед союзниками.

В настоящее время авианосец проходит испытания, он был спущен на воду в 2014 году. Планируется, что флот получит его в 2021 году.

Напомним, 4 июня президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Президент США провел встречу с королевой Елизаветой II, премьер-министром Терезой Мэй.

Добавим, что  Трамп в ходе первого дня визита поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону страны.


 

Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять ее в НАТО
Новости Украины Тереза МэйНАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь