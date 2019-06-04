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Британія посилить НАТО новітнім авіаносцем

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 19:28
Британія посилить НАТО новітнім авіаносцем
Фото: Тереза Мей (BBC)

Мей оголосила, що Лондон направить флагман Військово-морських сил країни авіаносець класу Queen Elizabeth в угрупування альянсу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що Лондон направить майбутній флагман Військово-морських сил країни авіаносець класу Queen Elizabeth в угруповання альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Відзначимо, що заява Мей прозвучала під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом.

"Рада повідомити, що НАТО зможе скоро розраховувати на допомогу авіаносця класу Queen Elizabeth і винищувачів F-35, щоб протистояти загрозам по всьому світу", - заявила Мей.

Міністр оборони Великобританії Пенні Мордонт в свою чергу заявила, що Сполучене Королівство готове реагувати на виклики, які можуть виникнути перед союзниками.

В даний час авіаносець проходить випробування, він був спущений на воду в 2014 році. Планується, що флот отримає його у 2021 році.

Нагадаємо, 4 червня президент США Дональд Трамп прибув з триденним державним візитом у Великобританії. Президент США провів зустріч з королевою Єлизаветою ІІ, прем'єр-міністром Терезою Мей.

Додамо, що Трамп в ході першого дня візиту підтримав наміри Бориса Джонсона стати наступним британським прем'єр-міністром і закликав всіх кандидатів взяти на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону країни.

 

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Новини України Тереза МэйНАТО
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