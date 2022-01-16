Британия упрощает правила въезда для вакцинированных: что надо знать
В Великобритании упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса. Полностью привитые путешественники смогут попасть в страну без прохождения теста на COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В Великобритании больше не будут требовать проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в сообщении.
Отмечено, что министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале в этом году.
По информации издания, официально об этом изменении объявят 26 января. Однако, что именно стало причиной принятия этого решения пока не известно.
Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет вводить более жесткие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон".
Также стало известно, что в Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступными для подростков с 16 и 17 лет.