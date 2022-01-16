Британія спрощує правила в'їзду для вакцинованих: що треба знати
У Великобританії спрощують правила в'їзду для вакцинованих від коронавірусу. Повністю щеплені мандрівники зможуть потрапити до країни без проходження тесту на COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У Великобританії більше не вимагатимуть проведення тестів на COVID для повністю вакцинованих мандрівників", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що міністр транспорту Британії Грант Шеппс заявив про скасування обов'язкового тестування для повністю щеплених вже в лютому цього року.
За інформацією видання, офіційно про цю зміну оголосять 26 січня. Проте, що саме стало причиною прийняття цього рішення наразі не відомо.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що країна не буде вводити більш жорсткі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон".
Також стало відомо, що у Великобританії бустерні дози вакцини від коронавірусу стануть доступними для підлітків з 16 і 17 років.