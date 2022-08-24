Британия и Украина начинают переговоры по цифровой торговле

Отмечается, что 23 августа в Лондоне состоялась встреча министра международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, в ходе которой британская сторона заявила о намерении страны начать переговоры по этому вопросу.

"Соглашение о цифровой торговле будет направлено на поддержку украинского бизнеса за счет устранения бюрократических проволочек и оказания им помощи в более эффективной торговле с Великобританией с помощью таких технологий, как электронные транзакции, электронные подписи и электронные контракты", - пояснили в пресс-службе британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вскоре должен покинуть свой пост, ранее призвал западные государства не прекращать оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Напомним, Великобритания выделит для Украины еще один пакет финансовой помощи в размере 3 млрд фунтов. Часть средств пойдет на военную поддержку.

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