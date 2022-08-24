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Британія і Україна починають переговори щодо цифрової торгівлі

Фото: Британія і Україна починають переговори щодо цифрової торгівлі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британія і Україна оголосили про свій намір укласти угоду про цифрову торгівлю, метою якого буде допомога Києву у відновленні економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.

Зазначається, що 23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великобританії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великобританії Вадимом Пристайком, в ході якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.

"Угода про цифрову торгівлю буде спрямована на підтримку українського бізнесу шляхом усунення бюрократичних зволікань і надання їм допомоги в більш ефективній торгівлі з Великобританією за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який незабаром повинен покинути свою посаду, раніше закликав західні держави не припиняти надавати всебічну підтримку Україні.

Нагадаємо, Великобританія виділить для України ще один пакет фінансової допомоги у розмірі 3 млрд фунтів. Частина коштів піде на військову підтримку.

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Великобританія