Британія вимагає від РФ звільнити Гриба

Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму"
Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант закликав Росію негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба. Про це він написав у своєму Twitter.
Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму".
"Постійне використання Росією політично вмотивованих ув’язнень є жахливим фактом. Павла Гриба сьогодні було засуджено до 6 років ув'язнення. Він страждає від серйозних захворювань та не отримував адекватної допомоги у російській буцегарні. Я підтримую Павла Клімкіна та закликаю до негайного звільнення Гриба", - написав міністр.
Також ЄС закликав звільнити політв'зня, у якого на сьогодні критичний стан здоров'я. У заяві також наголошується на необхідності надати доступ до Гриба українським лікарям, а також надати йому необхідну медичну допомогу.
Зазначимо, що Павло Гриб після оголошення вироку заявив, що починає голодування.
Нагадаємо, 21 березня Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".