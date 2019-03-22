Британія вимагає від РФ звільнити Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму"

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант закликав Росію негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба. Про це він написав у своєму Twitter.

Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму".

"Постійне використання Росією політично вмотивованих ув’язнень є жахливим фактом. Павла Гриба сьогодні було засуджено до 6 років ув'язнення. Він страждає від серйозних захворювань та не отримував адекватної допомоги у російській буцегарні. Я підтримую Павла Клімкіна та закликаю до негайного звільнення Гриба", - написав міністр.

Також ЄС закликав звільнити політв'зня, у якого на сьогодні критичний стан здоров'я. У заяві також наголошується на необхідності надати доступ до Гриба українським лікарям, а також надати йому необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, що Павло Гриб після оголошення вироку заявив, що починає голодування.

Нагадаємо, 21 березня Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".