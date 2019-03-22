ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія вимагає від РФ звільнити Гриба

Новини » Політика    22.03.2019 - 22:15
Британія вимагає від РФ звільнити Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму"

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант закликав Росію негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба. Про це він написав у своєму Twitter.

Гриб засуджений до 6 років в'язниці через "схиляння до тероризму".

"Постійне використання Росією політично вмотивованих ув’язнень є жахливим фактом. Павла Гриба сьогодні було засуджено до 6 років ув'язнення. Він страждає від серйозних захворювань та не отримував адекватної допомоги у російській буцегарні. Я підтримую Павла Клімкіна та закликаю до негайного звільнення Гриба", - написав міністр.

Британія вимагає від РФ звільнити ГрибаТакож ЄС закликав звільнити політв'зня, у якого на сьогодні критичний стан здоров'я. У заяві також наголошується на необхідності надати доступ до Гриба українським лікарям, а також надати йому необхідну медичну допомогу. 

Зазначимо, що Павло Гриб після оголошення вироку заявив, що починає голодування

Нагадаємо, 21 березня Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

Україна готова обміняти Павла Гриба Гриб оголосив голодування
Новини України ВеликобританияПавел Гриб
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся