Британія та США вперше запустили торпеду з підводного дрона: що відомо

Торпеду запустили з підводного дрона Excalibur

Випробування відбулося минулого тижня у водах Великої Британії. У ньому використали 12-метровий безекіпажний підводний апарат Excalibur, виготовлений у Плімуті.

Саме з нього запустили важку торпеду американської розробки. Її спільно створили США та Австралія, а призначенням боєприпасу є ураження кораблів і підводних човнів, зокрема тих, що працюють на великих глибинах.

За даними британського уряду, це був перший випадок, коли Велика Британія або США запустили торпеду з безекіпажного підводного апарата, а не з екіпажної субмарини. У Лондоні назвали випробування значним кроком у розвитку майбутніх підводних технологій.

Що змінює запуск торпеди з дрона

Випробування демонструє перехід підводних безпілотних систем від розвідувальних та допоміжних завдань до безпосереднього застосування озброєння.

Раніше безекіпажні підводні апарати переважно розглядали як засоби розвідки, спостереження та збору інформації. Пуск важкої торпеди відкриває для них можливість виконувати ударні місії без перебування екіпажу на борту.

У британському уряді пов'язують випробування з розвитком автономних військових технологій у межах AUKUS - партнерства Великої Британії, США та Австралії. Окремо Лондон і Вашингтон оголосили про нове партнерство у сфері штучного інтелекту та автономних систем.

Британія та США розвивають автономні системи

У межах нового партнерства британська vіністерська робоча група Rapid AI Delivery Taskforce та американське Chief Digital and Artificial Intelligence Office мають працювати над сумісними системами штучного інтелекту й автономними технологіями.

Йдеться, зокрема, про застосування таких систем для захисту критичної інфраструктури - від морських шляхів до повітряного простору.

Випробування Excalibur є частиною ширшої роботи AUKUS зі створення нових підводних автономних спроможностей. Партнерство також передбачає розвиток нового покоління ударних підводних човнів для Великої Британії та Австралії.

Це відбувається на тлі активного розвитку морських дронів у різних країнах. Україна, зокрема, використовує безекіпажні надводні катери для розвідки, мінування та ураження морських цілей.

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