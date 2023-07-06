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Британія та Польща підтримали спрощену процедуру вступу України в НАТО

Фото: Британія та Польща підтримали спрощену процедуру вступу України в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявили, що їх країни підтримують спрощену процедуру вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами глави МЗС Британії Джеймса Клеверлі, до України має бути застосовано такий же підхід вступу до НАТО, як і до Швеції та Фінляндії.

"І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", - заявив Клеверлі.

Аналогічно позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", - заявив Рау.

Гарантії безпеки на саміті НАТО

Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі. На ньому Україна може отримати гарантії вступу до НАТО та гарантії безпеки від членів Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців.

За словами Науседи, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюсу із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні та вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени можуть ухвалити остаточні рішення щодо можливості приєднання України до Альянсу.

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