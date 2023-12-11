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Британія та Норвегія створили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні

Фото: Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства оборони Британії.

"Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Британії.

Наголошується, що блокада РФ Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема, протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

"Нова Коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. У довгостроковій перспективі це допоможе Україні перетворити свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному. море", - зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Повідомляється, що "морська коаліція" також тісно співпрацюватиме з ВМС та Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток військово-морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.

Допомога Україні від Британії

Британія – один із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститися від дронів-камікадзе "Шахед".

Також глава МЗС Девід Кемерон нещодавно заявив, що Великобританія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

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