Британія та Франція запроваджують "обмін мігрантами": коли стартують затримання

За новими правилами, частину нелегальних мігрантів, що перетнули Ла-Манш, повертатимуть до Франції - в обмін на прийом осіб із сімейними зв’язками у Британії.

Даний документ вперше було оголошено під час державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Великої Британії минулого місяця.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер сьогодні вранці планує відповісти на всі запитання щодо деталей цієї угоди в ефірі програми Sky News Breakfast.

Даний крок став відповіддю на зростаючу кількість мігрантів, які щороку намагаються дістатися британського узбережжя, часто ризикуючи життям у небезпечній переправі.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, станом на 2025 рік кількість нелегальних перетинів Ла-Маншу зросла майже на 50% порівняно з минулим роком і вже досягла понад 25 тисяч осіб.

Пілотний проект передбачає, що будь-яких осіб, затриманих при спробі незаконного перетину на човнах, можна буде негайно відправити до Франції, де їм виділять місце в імміграційних центрах для очікування розгляду їх справ.

Прем’єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер у своєму коментарі назвав це чітким сигналом для мігрантів: "Якщо ви прибудете сюди нелегально, вас повернуть назад".

Водночас критики відзначають, що на першому етапі кількість осіб, які будуть повернуті, становитиме близько 50 на тиждень, а це суттєво менше від середнього тижневого потоку в 800 осіб.

Зі свого боку, влада Франції готова приймати назад лише тих дорослих, чиї прохання про надання притулку в Британії були відхилені. За умовами угоди, таку ж кількість осіб зможуть легально в’їжджати до Великої Британії через нові маршрути, які передбачають ретельні перевірки документів та безпеку.

Пілотний проект триватиме до червня 2026 року.

Тим часом у Великій Британії тривають дискусії: консерватори назвали угоду "угодою про капітуляцію", стверджуючи, що вона не змінить ситуацію, а уряд наполягає на її важливості для контролю над міграційними потоками.

Водночас громадськість і політики продовжують уважно стежити за розвитком ситуації, яка може стати поворотним моментом у міграційній політиці обох країн.