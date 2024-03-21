Британія та Австралія підписали оборонну угоду
Міністри оборони Австралії та Британії – Річард Марлес та Грант Шаппс – підписали нову угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Австралії.
Документ, у тому числі, передбачає спільні зусилля країн щодо боротьби зі зміною клімату, інвестиції у військову розвідку, а також тіснішу співпрацю в галузі морського розмінування.
Договір було підписано у Канберрі сьогодні, 21 березня, за підсумками переговорів у рамках міністерських консультацій Австралії та Британії.
"Від лідерства Британії у підтримці України та зусиль щодо протидії загрозі хуситів до збільшення вкладу в Тихоокеанському та Індо-Тихоокеанському регіоні ми продовжуємо тісно співпрацювати для підтримки глобального порядку, заснованого на правилах", - заявив Марлес.
Про створення AUKUS Австралія, Британія та США оголосили у вересні 2021 року. Першою ініціативою в рамках цієї угоди стало рішення щодо модернізації збройних сил Австралії. Тоді США зобов'язалися передати країні технології створення атомних підводних човнів.
Нагадаємо, у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.
Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включаючи розробку гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.
20 березня повідомлялося, що Британія, США та Австралія поспішають розширити своє тристороннє оборонне партнерство AUKUS на інші країни-союзники перед виборами у всіх трьох країнах протягом наступних 14 місяців.
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