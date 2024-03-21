Британія та Австралія підписали оборонну угоду

Міністри оборони Австралії та Британії – Річард Марлес та Грант Шаппс – підписали нову угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Австралії.

Документ, у тому числі, передбачає спільні зусилля країн щодо боротьби зі зміною клімату, інвестиції у військову розвідку, а також тіснішу співпрацю в галузі морського розмінування.

Договір було підписано у Канберрі сьогодні, 21 березня, за підсумками переговорів у рамках міністерських консультацій Австралії та Британії.

"Від лідерства Британії у підтримці України та зусиль щодо протидії загрозі хуситів до збільшення вкладу в Тихоокеанському та Індо-Тихоокеанському регіоні ми продовжуємо тісно співпрацювати для підтримки глобального порядку, заснованого на правилах", - заявив Марлес.

Про створення AUKUS Австралія, Британія та США оголосили у вересні 2021 року. Першою ініціативою в рамках цієї угоди стало рішення щодо модернізації збройних сил Австралії. Тоді США зобов'язалися передати країні технології створення атомних підводних човнів.