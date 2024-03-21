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Британия и Австралия подписали оборонное соглашение

Четверг 21 марта 2024 07:21
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Британия и Австралия подписали оборонное соглашение Фото: Британия и Австралия подписали оборонное соглашение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры обороны Австралии и Британии – Ричард Марлес и Грант Шаппс – подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Австралии.

Документ, в том числе, предполагает совместные усилия стран по борьбе с изменением климата, инвестиции в военную разведку, а также более тесное сотрудничество в области морского разминирования.

Договор был подписан в Канберре сегодня, 21 марта, по итогам переговоров в рамках министерских консультаций Австралии и Британии.

"От лидерства Британии в поддержке Украины и усилий по противодействию угрозе хуситов до увеличения вклада в Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионе, мы продолжаем тесно сотрудничать для поддержки глобального порядка, основанного на правилах",- заявил Марлес.

О создании AUKUS Австралия, Британия и США объявили в сентябре 2021 года. Первой инициативой в рамках данного соглашения стало решение о модернизации вооруженных сил Австралии. Тогда США обязались передать стране технологии создания атомных подводных лодок.

Напомним, в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

Японские издания писали о том, что страны альянса AUKUS заинтересованы в использовании японских технологий, включая разработку гиперзвукового оружия и усиление возможностей радиоэлектронной борьбы.

20 марта сообщалось, что Британия, США и Австралия спешат расширить свое трехстороннее оборонное партнерство AUKUS на другие страны-союзники перед выборами во всех трех странах в течение следующих 14 месяцев.

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