Британия стремится значительно снизить тарифы по торговой сделке с США

Министр торговли Великобритании Лиз Трусс заявила, что Британия стремится к далеко идущим сокращениям тарифов из-за торговой сделки с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что

инистр по делам Европы МИД Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет заключить торговое соглашение с ЕС на сходных с Канадой условиях. Он отметил, что предстоящая торговая сделка должна предусматривать торговлю как товарами, так и услугами.

Кроме того, премьер Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского союза относительно торгового соглашения после Brexit.