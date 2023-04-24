Британія, США та ЄС запровадили нові санкції проти Ірану

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки МЗС Британії та Шведського головування у Раді ЄС.
Європейський союз ухвалив 7-й пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.
Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.
"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.
До списку додали наступних осіб:
"Великобританія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії", - додали в МЗС Британії.
Нагадаємо, що у середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.
В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.
Парламент Ірану схвалив пропозиції до зміни закону щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок.
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