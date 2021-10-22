Британия и США: провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в НАТО

Посол Британии Мелинда Симмонс и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказали, чем может обернуться провал судебной реформы. Они предупредили, что это может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается судебной системы. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность судебной системой. Барьером номер один является свободное и независимое судопроизводство", - сказала Квин.
Британский дипломат, со своей стороны, также отметила, что провал судебной реформы в Украине может обернуться остановкой инвестиций.
"Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я также соглашаюсь с Кристиной, что это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", - подчеркнула Симмонс.
В то же время представители и Британии, и США подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продолжат помогать Украине с внедрением реформ.
В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты и гости студии дают ответ на вопрос, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии.
Также Виктор Ляшко, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий и другие объясняют, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов.
"Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября
Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.
А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.
Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.
Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.
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