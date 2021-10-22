Британия и США: провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в НАТО

"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается судебной системы. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность судебной системой. Барьером номер один является свободное и независимое судопроизводство", - сказала Квин.

Британский дипломат, со своей стороны, также отметила, что провал судебной реформы в Украине может обернуться остановкой инвестиций.

"Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я также соглашаюсь с Кристиной, что это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", - подчеркнула Симмонс.

В то же время представители и Британии, и США подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продолжат помогать Украине с внедрением реформ.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты и гости студии дают ответ на вопрос, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии.

Также Виктор Ляшко, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий и другие объясняют, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов.

"Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.



Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.



Еще смотрите батл бывшего и нынешнего глав "Нафтогаза" и решайте: кто из них - Коболев или Витренко - спас энергетическую безопасность Украины.