ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Реформа КСУ и новый закон об СБУ: в Евросоюзе рассказали, чего ждут от Украины

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 11 октября 2021 11:39
Реформа КСУ и новый закон об СБУ: в Евросоюзе рассказали, чего ждут от Украины Фото: Евросоюз хочет, чтобы Украина ускорила реформу КСУ (flickr com libereurope)
Автор: Милан Лелич

В Европейском союзе одобряют определенный прогресс, которого Украина смогла добиться в отношении судебной реформы. В то же время Брюссель ждет "очень быстрой имплементации" законодательства, принятого в рамках этой реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из высоких чиновников Евросоюза журналистам накануне завтрашнего саммита.

"Есть ряд сфер, в которых мы будем стимулировать наших украинских друзей двигаться немного быстрее", - заявил он.

В частности, речь о реформе Конституционного суда и прозрачном процессе избрания будущих судей, принятии законопроекта об СБУ, укреплении корпоративного управления в государственном секторе, завершении конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также представитель ЕС отметил, что несмотря на успешную реализацию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, которая выразилась в том числе через рост товарооборота, в документе "еще есть большой нераскрытый потенциал".

В частности, на будущем саммите будут говорить о дальнейшей интеграции Украины в цифровой рынок ЕС, а также о выполнении Киевом своих обязательств в сферах транспорта, защиты окружающей среды и трудового права.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Конституционный суд Украины Служба безопасности Украины
NEWS
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"