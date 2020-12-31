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Не только Британия: США планируют расширить список стран с требованием COVID-теста

Четверг 31 декабря 2020 01:19
Не только Британия: США планируют расширить список стран с требованием COVID-теста
Фото: проверка температуры (dpsu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Правительство США рассматривает расширение списка стран, от приезжих из которых потребуется прохождение теста на COVID-19. До этого такие требования были только относительно Великобритании.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, представители Центров по профилактике и контролю над заболеваниями (CDC) провели в среду телеконференцию с руководителями американских авиакомпаний, обсудив распространение указанного требования на пассажиров, прибывающих из стран, помимо Великобритании.

Официальный представитель Министерства транспорта подтвердил, что беседа имела место.

Представители авиакомпаний отметили, что новые требования должны вводиться с учетом ряда факторов, включая наличие в той или иной стране достаточного количества оборудования для проведения тестирования.

Во вторник о возможности введения тестирования лиц, прибывающих в США из стран, помимо Великобритании, упомянул замминистра здравоохранения Бретт Жируар.

Ранее сообщалось, что США будут требовать отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии. Новые ограничения связаны с выявлением нового штампа коронавируса в Британии.

Напомним, в США впервые обнаружили новый штамм коронавируса.

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