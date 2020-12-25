ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США будут требовать отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии

Вашингтон, Пятница 25 декабря 2020 12:53
США будут требовать отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии
Фото: женщина в маске в аэропорту (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Дональд Трамп сегодня должен подписать указ о введении обязательного отрицательного теста на коронавирус для всех, кто прибывает из Великобритании. Новые ограничения связаны с выявлением нового штамма коронавируса в Британии.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Введение новых ограничений анонсировал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). Если Трамп подпишет документ сегодня, то ограничения вступят в силу уже 26 декабря.

Пассажиры, направляющиеся в Британии, будут обязаны предоставить авиакомпании документы о результатах своих лабораторных исследований или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или тест на антиген.

Кроме того, авиакомпании должны будут подтвердить, что пассажир имеет отрицательный тест на коронавирус перед его посадкой на борт. Если пассажиры откажутся пройти тест на коронавирус, то их не пустят на борт самолета.

Напомним, после обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, который ученые считают более заразным, чем другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не планирует останавливать авиасообщение с Соединенным Королевством.

Больше о новом штамме читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиВеликобританиятестыКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь