США будут требовать отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии

Фото: женщина в маске в аэропорту (freepik.com)

Президент США Дональд Трамп сегодня должен подписать указ о введении обязательного отрицательного теста на коронавирус для всех, кто прибывает из Великобритании. Новые ограничения связаны с выявлением нового штамма коронавируса в Британии.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Введение новых ограничений анонсировал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). Если Трамп подпишет документ сегодня, то ограничения вступят в силу уже 26 декабря.

Пассажиры, направляющиеся в Британии, будут обязаны предоставить авиакомпании документы о результатах своих лабораторных исследований или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или тест на антиген.

Кроме того, авиакомпании должны будут подтвердить, что пассажир имеет отрицательный тест на коронавирус перед его посадкой на борт. Если пассажиры откажутся пройти тест на коронавирус, то их не пустят на борт самолета.

Напомним, после обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, который ученые считают более заразным, чем другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не планирует останавливать авиасообщение с Соединенным Королевством.

Больше о новом штамме читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".