Британия созывает экстренное заседание СБ ООН из-за Ливии

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщается, решение было принято после приказа командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара о наступлении на Триполи.

Отмечено, что совет проведет экстренное заседание в закрытом режиме в пятницу, 5 апреля.

Так, фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на столицу, подконтрольную правительству национального единства (ПНЕ), вечером 4 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США призвали все стороны немедленно прекратить военную эскалацию в Ливии. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением активных боевых действий в Ливии.

Кроме того указано, что правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут добиваться привлечения к ответственности всех ливийских группировок, которые спровоцируют дальнейший гражданский конфликт.