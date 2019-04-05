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Британия созывает экстренное заседание СБ ООН из-за Ливии

Новости » Политика    05.04.2019 - 05:14
Британия созывает экстренное заседание СБ ООН из-за Ливии
Фото: ООН (un.org)

Решение было принято после приказа командующего Ливийской армии о наступлении на Триполи

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщается, решение было принято после приказа командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара о наступлении на Триполи.

Отмечено, что совет проведет экстренное заседание в закрытом режиме в пятницу, 5 апреля.

Так, фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на столицу, подконтрольную правительству национального единства (ПНЕ), вечером 4 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США призвали все стороны немедленно прекратить военную эскалацию в Ливии. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением активных боевых действий в Ливии.

Кроме того указано, что правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут добиваться привлечения к ответственности всех ливийских группировок, которые спровоцируют дальнейший гражданский конфликт.

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