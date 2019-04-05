Британія скликає екстрене засідання РБ ООН через Лівію

Фото: ООН (un.org)

Рішення було прийнято після наказу командувача Лівійської армії про наступ на Тріполі

Великобританія зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Як повідомляється, рішення було прийнято після наказу командувача Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтара про наступ на Тріполі.

Зазначено, що РБ ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі у п'ятницю, 5 квітня.

Так, фельдмаршал Хафтар оголосив про наступ на столицю, підконтрольну уряду національної єдності (ПНІ), ввечері 4 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

Крім того зазначено, що уряди виступають проти будь-яких військових дій в Лівії і будуть домагатися притягнення до відповідальності всіх лівійських угруповань, які спровокують подальший громадянський конфлікт.