Британия и ее союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступила или с новыми идеями, или с большими обещаниями денег", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, речь идет о: