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Британия согласовала ослабление карантина на Рождество

Автор: Роман Тверденко

В Великобритании правительство решило смягчить ограничения по карантину на Рождество. Смягченные меры будут действовать с 23 по 27 декабря.

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Об этом сообщает The Guardian.

В этот период разрешается свободное передвижение по стране для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев - с 22 по 28 декабря. При этом не планируются смягчения карантина для празднования Нового года.

В этот период в домах, на улице или в религиозных учреждениях разрешается собираться людям из трех разных домохозяйств. Также не будет действовать рекомендация социальной дистанции внутри жилищ для жителей объединенных домохозяйств.

В правительстве признают, что установленные правила являются компромиссом между необходимостью защитить здоровье людей и разрешить семьям встретиться.

Сегодня сообщалось, что Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла решение ослабить карантинные ограничения в Израиле. В частности, возобновляется работа школьных учреждений.

Также известно, что в Швеции запретили все публичные мероприятия с участием более чем 8 человек, вместо предыдущего ограничения в 50 человек. Такое решение приняли все регионы после неоднократных призывов премьер-министра Стефана Левена о том, что "правило восьми" должно стать общенациональной нормой.

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