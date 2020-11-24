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В Швеции запретили все публичные мероприятия из-за пандемии

Вторник 24 ноября 2020 12:56
В Швеции запретили все публичные мероприятия из-за пандемии
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Швеции запретили все публичные мероприятия с участием более чем 8 человек, вместо предыдущего ограничения в 50 человек. Такое решение приняли все регионы после неоднократных призывов премьер-министра Стефана Левена о том, что "правило восьми" должно стать общенациональной нормой.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, новое ограничение распространяется на концерты, спектакли и спортивные матчи, но не касается школ и офисов. Исключением является также похороны - на церемонию могут прийти до 20 человек.

"Надеюсь, нам удастся быстро переломить тенденцию с распространением вируса и мы сможем снова поднять лимиты - надеюсь, до 300 человек", - сказала представитель власти региона Сконе Аннели Хултен.

Напомним, ранее Стефан Левен заявил, что из-за COVID-19 наступают "темные времена". В связи с этим в Швеции намерены ввести запрет на продажу алкоголя в вечернее время.

Кроме того, в конце октября Швеция усилила карантинные рекомендации для регионов.

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