Вступил в силу второй пакет санкций против РФ из-за Скрипалей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции против России ужесточают контроль над экспортом

Сегодня, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против Российской Федерации за отравление в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что санкции касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, которые контролируются Министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия, а также участия американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству.

Кроме того, администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.

Ранее также сообщалось, что британская полиция изучает роль президента РФ Владимира Путина в химической атаке в Солсбери.

Бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.