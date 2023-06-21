Британія в середу оголосить про знаковий пакет фінансової підтримки для України

На Даунінг-стріт уточнили, що оголошення має відбутися у середу, на конференції з відновлення України, що відбудеться у Лондоні.

Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на тлі російської повномасштабної військової агресії, що триває, і на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл і лікарень.

За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, це "перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, наданий країною G7, що наголошує на непохитній прихильності Великої Британії до країни як зараз, так і в майбутньому".

Таким чином невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) як двосторонньої допомоги.

Президент Групи Світового банку Аджай Банга зазначає, що понад 400 компаній із 38 країн обіцяють підтримати відновлення та післявоєнну реконструкцію України після широкомасштабного вторгнення РФ.

Глава британського уряду також оголосить про надання до 318 мільйонів доларів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку, British International Investment (BII).

Як йдеться у релізі Даунінг-стріт, фінансування BII збільшить допомогу Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги під час стихійних лих, програми реформ та енергетичні проекти. У публікації зазначено, що більш ніж половина фінансування BII буде використана для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН та Червоний Хрест.

Конференція у Лондоні з питань відновлення України

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) пройде у Лондоні 21 та 22 червня. У заходах мають взяти участь понад тисяча іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців.

На конференції виступлять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент України Володимир Зеленський, Шмигаль та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

На ній будуть обговорювати реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулюванням торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню України та розмінуванню.