Британия считает Иран ответственным за нападения на танкеры в Османской заливе

Великобритания считает, что иранские военные "почти достоверно" ответственные за атаки на два танкера с нефтью в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джереми Хант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам министра, к такому выводу пришел британский правительство после "собственной оценки" инцидента.

"Недавние атаки основанные на модели дестабилизирующей поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона", - добавил Хант.

Напомним, в Оманском заливе 13 июня напали на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Это произошло через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Члены Совета безопасности ООН собрались на экстренное заседание по этому поводу и осудили атаку на два нефтяные танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, и призывают тщательно расследовать этот инцидент, но официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было.

Добавим, что президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Так он прокомментировал выпущенное ВМС США видео, демонстрирующее, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее неразорвавшуюся магнитную мину.