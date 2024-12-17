Британія розширила санкції з метою тиску на військову економіку Путіна

"Оскільки доходи від продажу нафти Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла та електрики, зазнаючи постійних ракетних атак з боку Росії", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За його словами, "ці санкції посилять тиск на застопорену військову економіку Путіна".

За даними уряду Великої Британії, до числа суден, що потрапили під санкції, входять Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожне з яких цього року перевезло понад 4 мільйони барелів російської нафти.

Заходи обмежують або забороняють їхнє пересування і доступ до деяких британських портів.

Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, що перевозять російські енергоносії, включно з 93 нафтовими танкерами, більше, ніж будь-яка інша країна.