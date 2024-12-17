Британия расширила санкции с целью давления на военную экономику Путина

Великобритания ввела санкции против 20 судов, которые использовали незаконные методы, чтобы обойти санкции в отношении российской нефти. Последние меры направлены против так называемого теневого флота судов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
"Поскольку доходы от продажи нефти Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света и электричества, подвергаясь постоянным ракетным атакам со стороны России", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По его словам, "эти санкции усилят давление на застопорившуюся военную экономику Путина".
По данным правительства Великобритании, в число судов, попавших под санкции, входят Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждое из которых в этом году перевезло более 4 миллионов баррелей российской нефти.
Меры ограничивают или запрещают их передвижение и доступ в некоторые британские порты.
Великобритания ввела санкции против более чем 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера, больше, чем любая другая страна.
Западные страны ввели санкции против широкого круга судов, которые используются Москвой для обхода ограничений на экспорт российской нефти и других грузов. Суда в теневом флоте не регулируются и не страхуются традиционными западными поставщиками.
Накануне Великобритания и 11 других западных стран согласовали меры по сдерживанию теневого флота России. Меры были согласованы Германией, Великобританией, Польшей, Нидерландами, пятью странами Северной Европы и тремя странами Балтии.
Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония начнут проверять страховые документы подозрительных судов, проходящих через Ла-Манш, Датские проливы, Финский залив и пролив между Швецией и Данией.