Британія "розігріває" виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес

Сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна почала збільшувати виробництво зброї, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цього для нашого власного поповнення, а також деякі для України".