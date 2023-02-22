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Британія "розігріває" виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес

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Британія, Середа 22 лютого 2023 21:07
Британія "розігріває" виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна почала збільшувати виробництво зброї, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цього для нашого власного поповнення, а також деякі для України".

За словами міністра, снаряди можна виготовити досить швидко, але "головне - переконатися, що ми розміщуємо замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це починає як би розігрівати ці виробничі лінії".

Нагадаємо, у Зеленського не виключають, що саме Британія може першою розблокувати постачання авіації Україні.

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