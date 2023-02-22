Британия "разогревает" производство оружия, чтобы помочь Украине, - Уоллес

Сегодня, 22 февраля, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна начала увеличивать производство оружия, чтобы помочь Украине.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Великобритания коммерческий потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, такое как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже начали получать некоторые поставки этого для нашего собственного пополнения, а также некоторые для Украины".