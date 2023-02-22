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Британия "разогревает" производство оружия, чтобы помочь Украине, - Уоллес

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Британия, Среда 22 февраля 2023 21:07
Британия "разогревает" производство оружия, чтобы помочь Украине, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна начала увеличивать производство оружия, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Великобритания коммерческий потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, такое как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже начали получать некоторые поставки этого для нашего собственного пополнения, а также некоторые для Украины".

По словам министра, снаряды можно изготовить достаточно быстро, но "главное - убедиться, что мы размещаем заказы, а мы начали размещать эти заказы в течение последних 10 месяцев, и это начинает как бы разогревать эти производственные линии".

Напомним, у Зеленского не исключают, что именно Британия может первой разблокировать поставки авиации Украине.

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