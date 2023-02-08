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Сунак доручив визначитись, які бойові літаки можна передати Україні

фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.

Про це заявив представник прем'єра Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він повідомив, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", - заявив представник Сунака.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Британії, щоб зустрітися з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.

Під час виступу перед парламентом Сполученого Королівства Зеленський попросив передати Україні бойові літаки.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

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ВеликобританіяВійськова допомогаВійна Росії проти УкраїниРіші Сунак