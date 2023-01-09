Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News

Видання зазначає, що передача британських танків ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку Заходу і могла б спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

"Це спонукає інших давати танки", - заявило джерело видання.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо

Великобританія підпише контракт на таке постачання, вона стане першою

державою, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити їх

армію потужними західними танками

Один із джерел видання припустив, що Великобританія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2 - достатньо для оснащення ескадрильї. За словами джерела, саме по собі це не стане "переломним моментом", але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок дозволить подолати бар'єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що Росія вважатиме це надмірною ескалацією.

Це, своєю чергою, може спонукати інших союзників зробити те ж саме,

повідомили джерела.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

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