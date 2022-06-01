Британия решила отправить Украине американские РСЗО, но нужно разрешение, - Politico

Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.
Завтра после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.
Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.
Напомним, США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.
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