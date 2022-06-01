UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия решила отправить Украине американские РСЗО, но нужно разрешение, - Politico

Фото: Борис Джонсон (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.

Завтра после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.

Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.

Напомним, США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине