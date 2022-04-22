UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия разрешила платежи российскому "Газпрому" до конца мая, - СМИ

Фото: "Газпром" (RT.com)
Автор: Владимир Костырин

В Управлении по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании (OFSI) сообщили о разрешении платежей российскому "Газпромбанку" или его дочерним компаниям по контрактам на поставку газа в Европейский союз.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

По данным росСМИ, данная лицензия распространяется на договоры на обслуживание, которые были заключены до даты ее вступления в силу, то есть до 21 апреля, а срок действия оканчивается 31 мая.

В эту субботу, 23 апреля, должна истечь стандартная лицензия OFSI на совершение операций с "Газпромбанком", а также с четырьмя другими банками, включенными в этот список в этот день.

Напомним, Британия ввела санкции в отношение "Газпрома" в марте в связи с вторжением РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания может стать основным транзитером природного газа в Европу на фоне попыток европейских государств сократить зависимость от РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияВеликобританияСанкции против России