Британия разрешила платежи российскому "Газпрому" до конца мая, - СМИ

В Управлении по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании (OFSI) сообщили о разрешении платежей российскому "Газпромбанку" или его дочерним компаниям по контрактам на поставку газа в Европейский союз.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание " Коммерсантъ ".

По данным росСМИ, данная лицензия распространяется на договоры на обслуживание, которые были заключены до даты ее вступления в силу, то есть до 21 апреля, а срок действия оканчивается 31 мая.

В эту субботу, 23 апреля, должна истечь стандартная лицензия OFSI на совершение операций с "Газпромбанком", а также с четырьмя другими банками, включенными в этот список в этот день.

Напомним, Британия ввела санкции в отношение "Газпрома" в марте в связи с вторжением РФ в Украину.