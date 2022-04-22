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Британия разрешила платежи российскому "Газпрому" до конца мая, - СМИ

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Пятница 22 апреля 2022 09:17
Британия разрешила платежи российскому "Газпрому" до конца мая, - СМИ Фото: "Газпром" (RT.com)
Автор: Владимир Костырин

В Управлении по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании (OFSI) сообщили о разрешении платежей российскому "Газпромбанку" или его дочерним компаниям по контрактам на поставку газа в Европейский союз.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

По данным росСМИ, данная лицензия распространяется на договоры на обслуживание, которые были заключены до даты ее вступления в силу, то есть до 21 апреля, а срок действия оканчивается 31 мая.

В эту субботу, 23 апреля, должна истечь стандартная лицензия OFSI на совершение операций с "Газпромбанком", а также с четырьмя другими банками, включенными в этот список в этот день.

Напомним, Британия ввела санкции в отношение "Газпрома" в марте в связи с вторжением РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания может стать основным транзитером природного газа в Европу на фоне попыток европейских государств сократить зависимость от РФ.

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