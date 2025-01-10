Британія разом зі США ввела санкції проти російських нафтових гігантів

Британія вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.
В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.
"Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і сприяє веденню війни", - уточнили в уряді.
Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, - це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.
"Доходи від продажу нафти - це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", - зазначив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.
Він додав, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".
Таким чином, усе майно підсанкційних осіб, яке перебуває у США або під контролем осіб зі США, заблоковано.
Міністр фінансів США Джанет Єллен підкреслила, що такі обмеження є радикальними заходами проти основного джерела доходів для РФ.
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