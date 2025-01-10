Британія разом зі США ввела санкції проти російських нафтових гігантів

В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.

"Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і сприяє веденню війни", - уточнили в уряді.

Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, - це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.

"Доходи від продажу нафти - це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", - зазначив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Він додав, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.