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Британия разместит систему ПВО Sky Sabre в Польше

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания разместит свою ракетную систему Sky Sabre в Польше. Поскольку НАТО стремится укрепить безопасность своего восточного фланга в связи с вторжением России в Украину.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы собираемся разместить в Польше противовоздушную ракетную систему средней дальности Sky Sabre и около 100 человек личного состава, чтобы убедиться, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны России", - заявил он.

Война России против Украины продолжается двадцать второй день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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