Британія розширила санкційний список російського начальства: хто до нього увійшов

Великобританія додала 42 нових пункти в рамках свого режиму санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення Москви в Україну. Санкції, які включають заборону на поїздки і заморожування активів, накладені на 29 губернаторів російських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також до переліку потрапили російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко," журналіст " Грем Філліпс і представники окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

У список внесли губернаторів Московської, Тюменської, Брянської, Курської, Нижегородської, Свердловської, Челябінської і Самарської областей, Башкирії і Чувашії.

Нагадаємо, ЄС нещодавно запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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