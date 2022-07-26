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Британія розширила санкційний список російського начальства: хто до нього увійшов

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Лондон, Вівторок 26 липня 2022 13:35
Британія розширила санкційний список російського начальства: хто до нього увійшов Фото: Британія розширила санкційний список громадян Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія додала 42 нових пункти в рамках свого режиму санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення Москви в Україну. Санкції, які включають заборону на поїздки і заморожування активів, накладені на 29 губернаторів російських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У список внесли губернаторів Московської, Тюменської, Брянської, Курської, Нижегородської, Свердловської, Челябінської і Самарської областей, Башкирії і Чувашії.

Також до переліку потрапили російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко," журналіст " Грем Філліпс і представники окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

Нагадаємо, ЄС нещодавно запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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